"Downton Abbey" sbarca al cinema: guarda su Tgcom24 una scena in anteprima

"Downton Abbey" arriva nei cinema italiani il 24 ottobre per proseguire sul grande schermo il racconto che era rimasto in sospeso, riportando i fan della pluripremiata serie britannica nella tenuta della famiglia Crawley. Tgcom24 offre in anteprima una scena del film, che si prepara ad occogliere due ospiti di riguardo: il re e la regina d’Inghilterra (Giorgio V e Mary of Teck, nonni dell’attuale Elisabetta II).