Il docu sulla fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes è il film con più giudizi positivi di sempre

Fielder e il suo co-regista, Lance Oppenheim, hanno seguito Holmes, il suo compagno, Billy Evans, e i loro due bambini piccoli nelle settimane immediatamente precedenti all'ingresso in carcere. La decisione della donna di concedere loro un accesso così ampio alla sua vita sembra parte di un strenuo tentativo di dichiarare la propria innocenza e di risanare la propria immagine. Fielder, che mantiene un’impassibilità straniante per tutto il film, ha raccontato che quando ha incontrato Holmes per la prima volta, lei gli è sembrata sincera, e ha dovuto ricordare a se stesso che si trattava di una truffatrice condannata. "You Can See Everything" è un film che coinvolge profondamente, perché mette gli spettatori in una posizione di dubbio. Lascia che sia Holmes a raccontare la propria storia. Il film non trae conclusioni, ma ipotizza due possibilità. Holmes potrebbe essere "la persona più manipolatrice che sia mai esistita", afferma Fielder. Oppure, come suggerisce qualcun altro, potrebbe semplicemente essere vittima di deliri.