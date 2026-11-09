Il docu sulla fondatrice di Theranos Elizabeth Holmes è il film con più giudizi positivi di sempre

Dieci attori famosissimi che non hanno mai vinto l'Oscar
© Wikipedia | Edward Norton
© Wikipedia | Edward Norton
"You Can See Everything" si sta rivelando la sorpresa cinematografica della stagione: ha il più alto voto di sempre sul social network dedicato al cinema Letterboxd, incassi record e la corsa spianata verso gli Oscar
© Ufficio stampa
Il documentario rivelazione di Nathan Fielder e Lance Oppenheim "You Can See Everything" sarà presentato in anteprima al 44° Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026 e uscirà nei cinema italiani il 27, 28 e 29 novembre. Un’opera fuori dagli schemi che ridefinisce i confini del racconto contemporaneo e che ha già conquistato l’attenzione della critica e del pubblico americano,
Vero e proprio caso dell'anno: da Variety a The Hollywood Reporter, sono in molti a scommettere sulla possibilità che l'opera sia candidata agli Oscar nella categoria Miglior Film, dove nessun documentario è mai stato nominato prima. Al centro della storia c’è lei: Elizabeth Holmes, fondatrice della società tecnologica Theranos, figura emblematica dell’ascesa e della caduta di una delle vicende imprenditoriali più controverse della Silicon Valley, condannata per frode nel 2022. Nathan Fielder non aveva intenzione di realizzare un documentario su Holmes. Come ha spiegato al New York Film Festival alla presentazione del film, all’inizio era semplicemente curioso di incontrarla. Non era certo l’unico a interrogarsi su una donna che ha catturato l’attenzione del pubblico, nel bene e poi nel male, per oltre un decennio.
Nel 2014 Holmes era stata acclamata come miliardaria che si era fatta da sola e fondatrice di Theranos, un’azienda di tecnologia sanitaria che sosteneva di aver inventato un dispositivo in grado di diagnosticare malattie con una singola goccia di sangue. La "Steve Jobs donna" era diventata una figura ancora più affascinante dopo la spettacolare caduta, quando si è scoperto che il dispositivo non funzionava. Condannata per aver frodato gli investitori, è entrata in un carcere federale nel maggio 2023.
Fielder e il suo co-regista, Lance Oppenheim, hanno seguito Holmes, il suo compagno, Billy Evans, e i loro due bambini piccoli nelle settimane immediatamente precedenti all'ingresso in carcere. La decisione della donna di concedere loro un accesso così ampio alla sua vita sembra parte di un strenuo tentativo di dichiarare la propria innocenza e di risanare la propria immagine. Fielder, che mantiene un’impassibilità straniante per tutto il film, ha raccontato che quando ha incontrato Holmes per la prima volta, lei gli è sembrata sincera, e ha dovuto ricordare a se stesso che si trattava di una truffatrice condannata. "You Can See Everything" è un film che coinvolge profondamente, perché mette gli spettatori in una posizione di dubbio. Lascia che sia Holmes a raccontare la propria storia. Il film non trae conclusioni, ma ipotizza due possibilità. Holmes potrebbe essere "la persona più manipolatrice che sia mai esistita", afferma Fielder. Oppure, come suggerisce qualcun altro, potrebbe semplicemente essere vittima di deliri.
© Wikipedia | Edward Norton
© Wikipedia | Edward Norton