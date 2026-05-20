Dennis, da Amici al nuovo album “Stargirl”: “Avevo bisogno di ritrovarmi”

Dennis torna con un album di inediti dopo una distanza che lui stesso definisce “necessaria”. Si chiama Stargirl ed è il primo progetto a uscire sotto il suo nome vero, dopo anni trascorsi come Deddy. Un disco pop contemporaneo che si muove come un racconto, dove ogni passaggio cambia il modo di guardare ciò che è già accaduto. Dodici tracce che diventano la colonna sonora di questo nuovo inizio per l’artista.
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Una playlist intima e profonda, capace di essere allo stesso tempo personale e collettiva, che attraversa generi, immagini e stati d’animo senza restare mai ferma in un’unica direzione.
Dennis spiega: “Stargirl parte da una distanza. Non come tema, ma come condizione: la sensazione di non riconoscersi fino in fondo nel mondo che si abita, di restare leggermente fuori fuoco rispetto a ciò che accade. Da qui prende forma una figura che attraversa tutto il disco, qualcuno che prova a dare un senso a questa posizione, anche immaginando un altrove”.