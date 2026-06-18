Davide Perico: sua la colonna sonora di After the Act

Tra le recensioni uscite finora, citiamo ad esempio IndyRed definisce After the Act “powerfully memorable” e “as great a Drama could be”, sottolineandone la naturalezza dei dialoghi, la forza delle interpretazioni e l’impatto emotivo del film, descritto come “sad, sad, sad” e “a savage emotional rollercoaster”. Viene apprezzata la costruzione della tensione, la complessità dei personaggi e la capacità del film di risultare profondamente realistico e coinvolgente. La musica contribuisce al tono intimo e alla vulnerabilità generale della storia. Oppure citiamo Action Reloaded, che definisce la pellicola un grande dramma autentico, lodato per la sua onestà emotiva e per la capacità di evitare melodrammi e artifici narrativi. La recitazione improvvisata è considerata un punto di forza, così come la rappresentazione realistica delle relazioni e delle loro fratture. La recensione evidenzia la delicatezza del film e il suo approccio maturo ai temi di amore, colpa e responsabilità. La colonna sonora di Perico sostiene decisamente questo clima con discrezione e coerenza, ed aiuta a mantenere equilibrio nella trama, aggiungendo profondità senza mai sovrastarla.