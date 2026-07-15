Dario Bonelli: fuori il nuovo ep "Scatole di cartone"

Ad accompagnare l'uscita dell'EP è il singolo “Lei non dorme mai”, uno dei brani più evocativi del progetto, che ha superato il milione di ascolti mensili su Earone. La protagonista è una figura femminile inquieta e luminosa, segnata da assenze, desideri e pensieri che non trovano tregua. Più che un personaggio, è una presenza: sfuggente, misteriosa, capace di attraversare la vita del narratore lasciando una traccia profonda.