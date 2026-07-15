Dario Bonelli: fuori il nuovo ep "Scatole di cartone"

È disponibile “Scatole di cartone” (ParoleSuoni / Radio Rossa Records), il nuovo EP di Dario Bonelli, un lavoro che racconta le fragilità del presente attraverso immagini quotidiane, relazioni irrisolte e paesaggi emotivi sospesi tra realtà e memoria.
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Composto da sei brani — Una città come tante, Dimenticare tutto quanto, Lei non dorme mai, Scatole di cartone, La domenica mi annoio e Fari accesi — l'EP costruisce un universo narrativo coerente e profondamente personale. Le canzoni si muovono tra periferie dell'anima, amori che lasciano segni, stanze piene di ricordi e piccoli tentativi di rinascita, dando forma a un racconto intimo e cinematografico.
Prodotto da Gianfranco Cuffaro con la consulenza artistica di Marco Mori, Scatole di cartone conferma la cifra stilistica di Bonelli: un cantautorato moderno, capace di trasformare dettagli apparentemente ordinari in immagini cariche di significato emotivo. La scrittura evita l'enfasi e privilegia l'osservazione, lasciando emergere emozioni autentiche attraverso scene, oggetti e frammenti di vita.
Ad accompagnare l'uscita dell'EP è il singolo “Lei non dorme mai”, uno dei brani più evocativi del progetto, che ha superato il milione di ascolti mensili su Earone. La protagonista è una figura femminile inquieta e luminosa, segnata da assenze, desideri e pensieri che non trovano tregua. Più che un personaggio, è una presenza: sfuggente, misteriosa, capace di attraversare la vita del narratore lasciando una traccia profonda.
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Il brano si sviluppa attraverso una sequenza di immagini poetiche — lampioni, lucciole, pozzanghere, gatti, polvere e sogni — che restituiscono il ritratto di una donna in costante ricerca di equilibrio. Il titolo stesso diventa una metafora di una condizione esistenziale: non riuscire a spegnere il rumore dei pensieri, vivere in uno stato di continua veglia emotiva, come se la notte fosse l'unico luogo possibile in cui abitare.
Con Scatole di cartone, Dario Bonelli firma un lavoro intenso e sincero, dove malinconia, ironia e sensibilità narrativa convivono in un racconto che parla di memoria, relazioni e del bisogno universale di trovare un posto in cui sentirsi a casa.