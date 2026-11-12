La musica diventa racconto, il silenzio acquista significato e il pianoforte si trasforma in uno strumento capace di evocare mondi sospesi tra poesia, mistero e modernità. È questa l'essenza del nuovo progetto artistico della pianista Daniela Reboldi, protagonista di un concerto-racconto interamente dedicato a Erik Satie, figura anticonformista e visionaria della musica francese.
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Non un semplice recital, ma un'esperienza culturale e sensoriale nella quale esecuzione pianistica e narrazione si intrecciano, accompagnando il pubblico alla scoperta delle molteplici sfaccettature di un compositore tanto enigmatico quanto sorprendentemente attuale.
La presentazione sarà affidata al professor Vittorio Nichilo, scrittore e storico locale, mentre Daniela Reboldi guiderà gli ascoltatori attraverso le suggestioni storiche, estetiche e poetiche delle composizioni proposte, svelando ciò che si nasconde dietro una scrittura musicale apparentemente essenziale, ma ricca di significati.
Il percorso si sviluppa attraverso tre tra i cicli più rappresentativi dell'universo creativo di Satie. Le celebri Gymnopédies, con le loro melodie rarefatte e le armonie sospese, evocano una dimensione quasi immobile del tempo, anticipando alcune atmosfere dell'Impressionismo musicale. Le Gnossiennes conducono invece verso territori più misteriosi, dove l'assenza delle tradizionali stanghette di battuta e le singolari indicazioni disseminate nelle partiture rivelano il carattere ironico e anticonvenzionale dell'autore. Infine, le Ogives riportano l'ascoltatore alle suggestioni delle architetture gotiche e alla spiritualità del canto gregoriano, restituendo una dimensione solenne e contemplativa.
A impreziosire il progetto arriva anche la presentazione del nuovo disco autoprodotto di Daniela Reboldi, un raffinato vinile in edizione limitata, disponibile nelle varianti cromatiche arancio e oro.
Una scelta artistica che va oltre il semplice supporto discografico: il vinile diventa infatti parte integrante dell'esperienza d'ascolto, un oggetto da custodire e riscoprire, capace di valorizzare la dimensione analogica della musica e la sua forza evocativa.
Particolare attenzione è stata riservata alla qualità della ripresa sonora, studiata per restituire l'intimità del pianoforte, la profondità delle risonanze e soprattutto quel silenzio che, nell'universo musicale di Satie, non rappresenta un'assenza, ma una componente essenziale dell'espressione.
Con questa iniziativa, Daniela Reboldi conferma una sensibilità interpretativa che unisce ricerca musicale, divulgazione culturale e attenzione estetica, proponendo una modalità di incontro con la musica classica capace di coinvolgere anche un pubblico non specialistico.
Il risultato è un viaggio affascinante nel mondo di un autore che ha saputo trasformare la semplicità in rivoluzione, l'ironia in linguaggio espressivo e il silenzio in una delle forme più intense della comunicazione musicale.
Un omaggio a Erik Satie che diventa, attraverso il talento interpretativo di Daniela Reboldi, un invito a riscoprire il piacere dell'ascolto autentico, lontano dalla frenesia contemporanea e vicino all'essenza più profonda della musica.