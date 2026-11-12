Il percorso si sviluppa attraverso tre tra i cicli più rappresentativi dell'universo creativo di Satie. Le celebri Gymnopédies, con le loro melodie rarefatte e le armonie sospese, evocano una dimensione quasi immobile del tempo, anticipando alcune atmosfere dell'Impressionismo musicale. Le Gnossiennes conducono invece verso territori più misteriosi, dove l'assenza delle tradizionali stanghette di battuta e le singolari indicazioni disseminate nelle partiture rivelano il carattere ironico e anticonvenzionale dell'autore. Infine, le Ogives riportano l'ascoltatore alle suggestioni delle architetture gotiche e alla spiritualità del canto gregoriano, restituendo una dimensione solenne e contemplativa.