Comari di Windsor tra noia e vendetta, a Milano la commedia di Shakespeare

A firmare l'adattamento è Edoardo Erba, a curare la regia Serena Sinigaglia, che dirige un cast tutto al femminile composto da Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa, Virginia Zini e Giulia Bertasi.



In uno dei loro stanchi pomeriggi in salotto, due "comari" scoprono che a scrivere loto una appassionata lettera d'amore è stata la stessa persona, il dongiovanni Falstaff, che in realtà è alla disperata ricerca di un po' di soldi. La scoperta delle due amiche fa subito scattare il desiderio di vendetta contro la vittima. Quel Falstaff in cui, dice la regista, "per la sua ostentata dissolutezza si possono scorgere tratti di don Giovanni e respirare aria buona di libertà; nella sua evidente 'decadenza' si rispecchia quanto di più umano e disarmato si possa concepire".



Tra arie del Falstaff di Verdi suonate e cantate dal vivo e un allestimento in cui le protagoniste shakespeariane hanno qualcosa delle contemporanee "desperate hosewifes", tra atmosfere sofisticate e regole del tetro classico rovesciate (lo spasimante di Ann, Fenton, è interpretato da un'attrice in un ruolo en travesti), la commedia prende in giro le comari e Falstaff, in una collettiva presa in giro di ruoli sociali e rispettabilità che fa ridere e sorridere.



Al Teatro Carcano, corso di porta Romana 63, fino al 3 marzo



Con Mila Boeri - Anna Page

Annagaia Marchioro - Compare Page

Chiara Stoppa - Quickly

Virginia Zini - Comare Ford

Giulia Bertasi - Fenton/fisarmonica



Scene Federica Pellati

Costumi Katarina Vukcevic

Luci Giuliano Almerighi

Consulente musicale Federica Falasconi

Assistente alla regia Giada Ulivi

Coproduzione Fondazione Teatro di Napoli-Teatro Bellini / Atir Teatro Ringhiera



Orari: martedì e venerdì ore 19,30 - mercoledì, giovedì e sabato ore 20,30 - domenica ore 16

Per informazioni telefonare ai numeri 02-55181377 02.55181362