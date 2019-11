Coldplay a impatto zero: niente tour per l'attesissimo album "Everyday Life"

I Coldplay non andranno in tourné per l'attesissimo album in uscita, " Everydaylife ". La scelta, ha spiegato il frontman Chris Martin , è per proteggere il nostro Pianeta dall'inquinamento. Niente concerti in giro per il mondo finché non saranno eco-sostenibili . "Ognuno di noi - ha detto il leader della band - deve trovare il modo di fare il proprio lavoro meglio che può"

La band inglese, da sempre tra le più impegnate nel sociale, con questa decisione sembra incarnare l'effetto Greta Thrunberg. Per presentare il disco si esibiranno soltanto in due live: uno in diretta streaming dalla Giordania, venerdì 22 novembre e l'altro al Museo di Storia Naturale di Londra, il cui ricavato andrà in beneficenza per l'associazione "ClientEarth" che si batte per il clima.

Chris Martin ha spiegato che i cambiamenti climatici sono da sempre un grande tema per la band. Dalla presa di coscienza è partita la spinta per tradurre il pensiero in azione. "Ognuno di noi deve impegnarsi al massimo nel lavoro che fa", ha detto, aggiungendo che sarebbe una brutta delusione se nel futuro più immediato tutte le tourné non diventassero a impatto zero.



L'ultimo tour risale al 2016-2017, ai tempi dell'ultimo album, "A head full of dreams". Sul nuovo lavoro le aspettative sono altissime. "Everyday Life" è un doppio album diviso proprio in due parti: "Sunrise" e "Sunset". I due concerti di Amman, la prima volta in assoluto nel Paese per il gruppo, andranno in scena al sorgere del sole e al tramonto. Il concerto londinese sarà l'unico in Gran Bretagna. E in tutto il mondo.

Il disco, l'ottavo della band, sarà pubblicato venerdì 22 novembre, con canzoni ispirate alla storia di un giardiniere afghano e a un compositore nigeriano. E' stato escogitata una campagna originalissima per promuoverlo: attraverso tradizionali pubblicità su quotidiani locali che hanno pubblicato la tracklist. I primi a venirne a conoscenza sono stati i concittadini di Chris Martin. I titoli li hanno letti sull'Exeter's Express e sull'Echo.