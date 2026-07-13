© IPA | "Jurassic Park" (1993)
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Cinema in lutto. È morto all'età di 78 anni Sam Neill, noto per il ruolo da protagonista nella saga "Jurassic Park" nel ruolo del paleontologo Alan Grant e per aver recitato in "Lezioni di Piano", Palma d'Oro al Festival di Cannes. Neozelandese di nascita e irlandese d'adozione, ha recitato in oltre 150 produzioni in una carriera durata cinque decenni. Nel 2023 aveva rivelato nella sua autobiografia di essere malato.
L'attore nezozelandese è deceduto a Sydney, si legge in un comunicato pubblicato sulla sua pagina social, in maniera "improvvisa e inaspettata". Nel 2023 Neill aveva rivelato di aver avuto un linfoma angioimmunoblastico a cellule T, una raro tumore del sangue, da cui aveva annunciato di esser guarito nell'aprile scorso. Nell'annuncio della morte la famiglia non ne specifica la causa.
Attore versatile ed elegante, Neill durante la sua carriera ha spaziato dal cinema d'autore ai blockbuster, diventando in particolare il volto più familiare di Jurassic Park nei panni del paleontologo Alan Grant. "È con immensa tristezza che la whānau di Sam Neill comunica la notizia della sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia. Sam era circondato dai suoi cari e se n'è andato con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita" ha scritto la famiglia su Instagram.
"La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma confortata dal fatto che Sam fosse libero dal cancro. La famiglia desidera esprimere la propria più profonda gratitudine al personale del St Vincent’s Private Hospital per l’incredibile assistenza prestata. Maggiori dettagli saranno resi noti in seguito, ma per ora, a nome della famiglia, vi chiediamo di rispettare la loro privacy mentre affrontano questa perdita incommensurabile" ha aggiunto in una nota la famiglia, in cui precisa che non era più affetto dal cancro.
Nato nel 1947 a Omagh, nell'Irlanda del Nord, da madre inglese e padre neozelandese in servizio nell'esercito britannico, si trasferì con la famiglia in Nuova Zelanda nel 1954. Già all'università si appassionò alla recitazione, iniziando a recitare nelle produzioni dell'Università di Canterbury e si trasferì a Wellington per unirsi al Downstage Theatr, proseguendo col teatro, finché - entrato nel cinema della Nuova Zelanda nei primia anni Settanta - non sfondò con Unica regola vincere (1977), per poi interpretare in Australia La mia brillante carriera (1979) con Judy Davis.
Dopo alcuni piccoli ruoli nelle televisioni locali, la svolta della sua carriera arrivò nel 1977 con Sleeping Dogs, il primo film neozelandese a uscire negli Stati Uniti. Nel 1993 Neill guadagnò la fama internazionale grazie a due interpretazioni: quella del colono neozelandese Alisdair Stewart nel film premio Oscar Lezioni di piano di Jane Campion e quella del dottor Alan Grant in Jurassic Park di Steven Spielberg, ruolo originariamente offerto a Harrison Ford. Neill interpretò nuovamente Alan Grant nei sequel Jurassic Park III e Jurassic World Dominion.
L'attore è apparso anche in numeroso serie televisive: Reilly: Ace of Spies (1983), The Simpsons (1994), The Tudors (2007), Crusoe (2008–2010), Happy Town (2010), Alcatraz (2012), Rick and Morty (2019). Spicca in Merlin (1998) e Merlin's Apprentice (2006), e nelle prime due stagioni di Peaky Blinders.