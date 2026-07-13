Attore versatile ed elegante, Neill durante la sua carriera ha spaziato dal cinema d'autore ai blockbuster, diventando in particolare il volto più familiare di Jurassic Park nei panni del paleontologo Alan Grant. "È con immensa tristezza che la whānau di Sam Neill comunica la notizia della sua scomparsa, avvenuta lunedì 13 luglio a Sydney, in Australia. Sam era circondato dai suoi cari e se n'è andato con la dignità che ha contraddistinto tutta la sua vita" ha scritto la famiglia su Instagram.