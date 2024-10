Arriva al cinema "Io sono un po’ matto… e tu?": attori professionisti e disabili raccontano i disturbi psichici

"Io sono un po' matto... e tu?" rappresenta un punto di svolta per il cinema italiano, dimostrando come l'arte cinematografica possa essere utilizzata per esplorare e sensibilizzare su temi sociali complessi e delicati. D'Ambrosi, con il suo lavoro, sfida le convenzioni e apre nuove vie per l'integrazione e la comprensione attraverso il cinema. Questo film non è solo un'opera d'arte, ma un invito a guardare oltre le apparenze e a riconoscere la forza e la resilienza delle persone con disabilità psichiche, ci invita a riflettere su cosa significhi veramente essere umani e come possiamo tutti contribuire a creare una società più inclusiva e comprensiva.