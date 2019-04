Celine Dion "imbucata" a sorpresa in un matrimonio a Las Vegas

Matrimonio con sorpresa per una coppia di sposi di Las Vegas, che hanno avuto la fortuna di avere un'imbucata d'eccezione: Celine Dion. La cantante è entrata nella cappella dell'hotel dove si stava celebrando la cerimonia e ha dedicato agli sposini Jason e Kate la sua hit "Because You Loved Me". Una sorpresa architettata dal presentatore tv Jimmy Kimmel, che stava conducendo il suo show nello stesso hotel dove si svolgevano le nozze.

"Non avete ingaggiato un cantante per le nozze? Per fortuna c'è un artista locale che può esibirsi per voi. Kate e Jason, per il vostro primo ballo come marito e moglie c'è Celine Dion!" ha annunciato Kimmel. La cantante è salita sul palco e ha cantato per loro "Because You Loved Me", prima di abbracciarli e fare loro i più sinceri auguri. Tutti e tre hanno poi raggiunto lo studio di Jimmy Kimmel, dove Celine ha parlato del suo dodicesimo album "Courage" (in uscita a novembre) e invitato gli sposini al suo concerto in Colorado.