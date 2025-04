Cate Blanchett pensa al ritiro dalle scene: "Ci sono molte cose che voglio fare nella mia vita"

Definendosi come persona l'attrice si descrive come "irrequieta", dicendo: "Sto meglio in movimento: ci è voluto molto tempo per sentirmi lontanamente a mio agio con l'idea di essere fotografata. Mi sono sempre sentita ai margini delle cose, quindi mi sorprendo sempre quando mi sento a mio agio in un posto. Vado con curiosità in qualsiasi ambiente mi trovi, senza aspettarmi di essere accettata o accolta. Ho passato una vita a sentirmi a mio agio con la sensazione di sentirsi a disagio".

Cate ha poi aggiunto di apparire diversa sullo schermo e sui media rispetto alla vita reale. "Quando vai a un talk show, o anche qui ora, e vedi frammenti di cose che hai detto, estrapolati e messi in corsivo, suonano davvero forti, ha detto: "Non sono quella persona".

E in quanto al sentirsi se stessa Cate Blanchett non ha dubbi: "Sul palco sono veramente presente. Devi avere una sorta di immersione sonora, come un sottomarino, in termini di qualità dell'ascolto e presenza. Il teatro vive o muore in base al tuo legame con il pubblico, all'ascolto di come reagisce e al tentativo di coinvolgerlo, e anche in base al tuo legame con l'ensemble con cui stai lavorando. Quell'ascolto è così intenso. Devo davvero concentrarmi sul portare la stessa qualità di ascolto nella mia vita".