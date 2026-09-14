Catanzaro, arriva il 'Carimi Festival: To The Big': una serata dedicata alla musica live e ai nuovi talenti

Il 18 settembre 2026 Catanzaro con la collaborazione di UPIS (Associazione "Uniti per il Sociale") ospiterà il Carimi Festival: To The Big, una serata ideata dalle realtà musicali Caronte Music Group e IMI Music, dedicata alla musica dal vivo che si concluderà in grande stile con un ospite d'eccezione di fama internazionale: SKT, talentuoso producer e artista italo-londinese.
© Ufficio stampa
L'evento riunirà sullo stesso palco 20 artisti solisti e 2 band del roster di IMI Music & Caronte Music Group, con una proposta musicale che spazia dal Pop al Rock fino all’Urban. Il programma prenderà il via alle 20:00 con un DJ Set seguito dalle esibizioni live degli artisti. Una line-up ampia e diversificata pensata per mettere a confronto artisti e progetti differenti all’interno di un unico appuntamento.
Una parte della serata sarà affidata direttamente al pubblico, attraverso un contest sul sito dell'evento sarà possibile votare un artista della line-up che avrà l'opportunità di aprire il concerto di Franco Ricciardi il 19 Settembre 2026 nella stessa location del Carimi Festival.
Il Carimi Festival nasce dall’incontro tra musica live, intrattenimento e scouting con l’intento di creare uno spazio aperto a generi e percorsi artistici differenti e offrire visibilità a nuovi progetti all’interno di una manifestazione pensata per il pubblico e per la scena musicale del territorio.
L'evento Carimi nasce, infatti, dalla fusione delle due realtà Caronte Music Group e IMI Music. "In veste di organizzatori, stiamo creando tante nuove opportunità di esibizioni live, proprio perché siamo aperti e seguiamo generi e percorsi artistici differenti."
Di seguito ecco alcune delle date principali in arrivo, tra le quali evidenziamo la grandissima opportunità offerta dalla tappa al prestigioso palco dei Magazzini Generali di MIlano : 01/10 The Random (Roma),16/10 P.zza Donne Partigiane (Milano), 07/11 Visionnaire (Roma).