Cannes 74, Nanni Moretti in concorso

A poche ore dall'annuncio Nanni Moretti aveva postato su Instagram un video in cui canta "Soldi" di Mahmood in compagnia delle attrici del suo film, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci. Come regista, tornerà per la sesta volta sulla Croisette, dove aver vinto la Palma d’Oro nel 2001 con "La stanza del figlio" e il premio per la miglior regia nel 1994 con "Caro Diario". Il film sarà poi nelle sale italiane dal 23 settembre.

Dal cinema UGC Normandie agli Champs-Elysées di Parigi, Pierre Lescure e Thierry Frémaux hanno annunciato i film selezionati per la 74esima edizione che come già sappiamo sarà inaugurata con "Annette", l'attesissima nuova pellicola di Leos Carax con Adam Driver e Marion Cotillard. "Alcuni film hanno scelto di aspettarci e li abbiamo ritrovati, in molti posti le riprese non si sono interrotte quindi c'è stata una grande offerta su cui scegliere: un numero record, 2300 film si sono iscritti ma non si tratta solo di quantità ma di qualità", ha spiegato Thierry Frémaux, che ha sottolineato come siano stati inseriti nel programma "i cineasti che hanno dimostrato fedeltà al Festival (come Moretti, n.d.r.). Abbiamo scelto quasi tutti i film del 2020 per ringraziarli in questo momento di grande incertezza ma anche tanti nuovi titoli".





In Concorso, Moretti se la dovrà vedere con una pletora di protagonisti assoluti della cinematografia contemporanea, da Wes Anderson a Paul Verhoeven, passando per Asghar Farhadi, François Ozon, Jacques Audiard. Quest'anno i film che aspirano alla Palma d'Oro sono 23, con una presenza record di registe tra cui spiccano Mia Hansen-Løve, Catherine Corsini e Julia Ducournau. In 73 edizioni ha vinto solo Jane Campion.

Spike Lee presiederà la giuria del concorso e Jodie Foster sarà l'ospite d`onore alla cerimonia di apertura, dove riceverà la Palma d'Oro onoraria.

I film in concorso

Annette (Leos Carax)

The Story of My Wife (Ildikó Enyedi)

Benedetta (Paul Verhoeven)

Bergman Island (Mia Hansen-Løve)

Drive My Car (Ryusuke Hamaguchi)

Ahed’s Knee (Nadav Lapid)

Tre Piani (Nanni Moretti)

Titane (Julia Ducournau)

Red Rocket (Sean Baker)

Petrov’s Flu (Kirill Serebrennikov)

France (Bruno Dumont)

Nitram (Justin Kurzel)

Memoria (Apichatpong Weerasethakul)

Lingui (Mahamat-Saleh Haroun)

Paris 13th District (Jacques Audiard)

The Restless (Joachim Lafosse)

La Fracture (Catherine Corsini)

The Worst Person in the World (Joachim Trier)

Compartment No. 6 (Juho Kuosmanen)

The French Dispatch (Wes Anderson)

Casablanca Beats (Nabil Ayouch)

Tout S’est Bien Passe (François Ozon)

A Hero (Asghar Farhadi)