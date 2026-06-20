Buon compleanno Villa delle Rose

Nel mondo dell’intrattenimento serale e notturno pochi risultati possono essere considerati davvero rari. Tra questi rientra senza dubbio il traguardo raggiunto dalla Villa delle Rose di Misano Adriatico, che venerdì 26 e sabato 27 giugno 2026 celebra il suo 32esimo compleanno.
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Tre decenni abbondanti di attività rappresentano un risultato notevole in un comparto caratterizzato da cambiamenti rapidi, mode passeggere e continue trasformazioni del gusto del pubblico. La storia della Villa racconta invece una realtà capace di consolidare nel tempo il proprio prestigio senza mai rinunciare alla qualità della proposta. Nel corso degli anni il club ha saputo interpretare i cambiamenti del mercato, aggiornando linguaggi, scenografie e contenuti senza disperdere il patrimonio di credibilità costruito nel tempo. L'equilibrio tra tradizione e innovazione ha consentito alla struttura di conservare un ruolo centrale nell'immaginario collettivo, diventando un punto di riferimento per diverse generazioni di frequentatori e professionisti del settore.
La ricorrenza sarà festeggiata con due appuntamenti speciali. Si inizierà venerdì 26 con Art Meets Art – Oriental Edition, format che intreccia espressioni artistiche differenti e vedrà protagonista Satori, artista di riferimento della musica elettronica contemporanea. Sabato 27 sarà invece la volta degli Avantgart Tablot.
Emblematica, nel percorso della Villa delle Rose, anche la crescita dell'Asian Lounge. Nato come ristorante interno a supporto del club, nel tempo si è trasformato in una realtà autonoma e riconoscibile, capace di costruirsi una reputazione propria nel settore della ristorazione. Grazie a una proposta gastronomica ricercata, a un menu à la carte che si rinnova ogni settimana e a una clientela fidelizzata proveniente da tutta Italia, l'Asian Lounge è oggi considerato una destinazione culinaria a sé stante. Un'evoluzione che testimonia la capacità della Villa di sviluppare nuovi progetti mantenendo gli stessi standard qualitativi che ne hanno decretato il successo.
Guardando ai prossimi mesi, la programmazione conferma la volontà di continuare a investire in contenuti di alto livello; a luglio saliranno in consolle Seth Troxler (sabato 4), Wade (sabato 11), MËSTIZA (sabato 18), James Hype (sabato 25) e MEDUZA (venerdì 31). mentre da domenica 5 luglio tornerà l'appuntamento settimanale con VidaLoca. Ad agosto il calendario si arricchirà ulteriormente con la presenza di due autentiche icone internazionali come Steve Aoki e Bob Sinclar.
Il trentaduesimo anniversario della Villa delle Rose non rappresenta soltanto una festa, ma la dimostrazione concreta di come visione, coerenza e capacità di adattamento possano trasformare una realtà dell'intrattenimento in una storia di successo duratura. Un esempio di continuità imprenditoriale che, stagione dopo stagione, continua a confermare il proprio valore.