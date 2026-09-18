Build & Bless: uno spazio di incontro, confronto e networking

Sono numerose, nel panorama internazionale, le aziende che hanno cercato di integrare principi cristiani e attività imprenditoriale.

Build & Bless vuole partire proprio da questa riflessione per sviluppare un modello di networking nel quale imprenditori e professionisti possano confrontarsi sulle sfide dell’economia contemporanea senza separare necessariamente la dimensione professionale da quella valoriale. Il progetto punta inoltre a coinvolgere aziende interessate a sostenere l’iniziativa attraverso partnership e sponsorizzazioni, con l’obiettivo di raccogliere risorse da destinare allo sviluppo delle attività di evangelizzazione e alla costruzione di una rete imprenditoriale stabile. Build & Bless vuole quindi essere più di un evento: un percorso.Un luogo nel quale imprenditori, professionisti e aziende possano incontrarsi, condividere esperienze e costruire relazioni, partendo dalla convinzione che crescita economica, responsabilità sociale e valori possano dialogare tra loro.