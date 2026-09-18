Build & Bless: uno spazio di incontro, confronto e networking

Build & Bless è un progetto dedicato al mondo degli imprenditori e dei professionisti promosso dall’associazione Ministero Ten e PDG Milano, pensato come spazio di incontro, confronto e networking.
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L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare una rete stabile di imprenditori accomunati non soltanto da interessi professionali, ma anche dalla volontà di interrogarsi sul rapporto tra fede, lavoro, leadership e responsabilità sociale. Il progetto affronta temi oggi centrali nel mondo economico, dal social business ai criteri ESG, dalla sostenibilità alla responsabilità verso dipendenti, comunità e territorio, con una prospettiva particolare: quella dei principi biblici applicati concretamente alla gestione di un’impresa.
Tra gli obiettivi di Build & Bless c’è anche quello di costruire nel tempo una rete di aziende e imprenditori capace di generare relazioni, collaborazioni e iniziative con una dimensione nazionale e internazionale.
Il programma prevede momenti di confronto con imprenditori, giornalisti e ospiti, oltre a testimonianze e occasioni di networking.
Il primo appuntamento si è tenuto il 18 settembre 2026 con oltre 80 professionisti ed imprenditori. L’iniziativa guarda anche oltre i confini italiani, con la possibilità di coinvolgere ospiti internazionali e realtà imprenditoriali estere, in un percorso che punta a creare connessioni durature tra aziende e professionisti.
Il messaggio alla base del progetto è semplice: l’impresa non è soltanto uno strumento economico, ma può diventare anche un luogo nel quale esprimere valori, generare opportunità e avere un impatto positivo sulla società.
Sono numerose, nel panorama internazionale, le aziende che hanno cercato di integrare principi cristiani e attività imprenditoriale.
Build & Bless vuole partire proprio da questa riflessione per sviluppare un modello di networking nel quale imprenditori e professionisti possano confrontarsi sulle sfide dell’economia contemporanea senza separare necessariamente la dimensione professionale da quella valoriale. Il progetto punta inoltre a coinvolgere aziende interessate a sostenere l’iniziativa attraverso partnership e sponsorizzazioni, con l’obiettivo di raccogliere risorse da destinare allo sviluppo delle attività di evangelizzazione e alla costruzione di una rete imprenditoriale stabile. Build & Bless vuole quindi essere più di un evento: un percorso.Un luogo nel quale imprenditori, professionisti e aziende possano incontrarsi, condividere esperienze e costruire relazioni, partendo dalla convinzione che crescita economica, responsabilità sociale e valori possano dialogare tra loro.