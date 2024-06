John Derek è morto nel 1998, e l’attrice si è innamorata nel 2002 di John Corbett, noto per il personaggio di Aidan in “Sex and the city”. I due si sono sposati nel 2020. "Ci siamo incontrati a una festa con cento divi, al party Oscar di Vanity Fair. Era un appuntamento al buio. Dovevo andare con una leggenda di Hollywood, Merv Griffin, ma ha preso l’influenza. Qualcuno ha detto, vuoi andare con John Corbett? E ho pensato che sarebbe stato divertente. È stato istantaneo per me. Ero single, mio marito era morto da cinque anni, io non avevo fretta, vivevo la mia vita in modo indipendente, ero felice di farlo. Ma quello era il momento giusto, John è molto alto, ricordo di aver guardato in alto e… beh, è stato amore a prima vista". E sulla loro relazione racconta: "Viviamo la nostra relazione giorno per giorno, ma ci siamo sposati tre anni fa. Era solo un altro modo per stare insieme. Siamo stati bene per 20 anni, senza essere sposati. L'impegno non è cambiato. Ma c'è qualcosa di stabile nell'essere sposati con qualcuno".