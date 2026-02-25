Berlinale, la direttrice Tuttel "verrà sostituita dopo le polemiche su Gaza"

Il ministro della Cultura tedesco Wolfram Weimar farà sostituire la direttrice artistica della Berlinale, l'americana Trincia Tuttel, dopo le polemiche su Gaza avvenute nel weekend della premiazione DI "Chronicles from Siege" dell'attivista palestinese Abdallah Alkhatib. Lo scrive Bild, che parla di pressioni del cancelliere Friedrich Merz. Alla cerimonia, Alkhatib ha tenuto un discorso contro Israele e contro la Germania sul palco. Tuttel, una settimana prima, aveva posato in alcune foto con lo staff del film, che esibiva la bandiera palestinese e la kefiah. La direttrice, riporta Bild, sarebbe d'accordo sul fatto che sia necessario un nuovo inizio.