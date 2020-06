Bella Hadid, relax in piscina con indosso solo il perizoma

Bella Hadid in topless e perizoma prende il sole nella piscina della sua fattoria in Pannsylvania e mostra le sue splendide curve sinuose in una delle sue storie su Instagra. Considerata tra le donne più belle del mondo secondo la costante matematica detta "sezione aurea", la top model, sorella di Gigi ha anche condiviso una serie di scatti in cui posa con una maglia bianca trasparente, senza reggiseno, lasciando ben poco spazio all'immaginazione.