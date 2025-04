A Bari la "Festa Diversamente Giovane", divertimento per gli over 35

Sabato 26 aprile, alla discoteca Demodè di Bari, si terrà la "Festa Diversamente Giovane". L'evento, ideato da Davidino, è dedicato agli over 35 che desiderano rivivere le emozioni e le melodie del passato. La festa offrirà musica, ma anche specialità della cucina romana, come cacio e pepe e fritti, abbinati ai vini dei Castelli Romani. Non mancheranno momenti di ironia e nostalgia, con un tocco di originalità: sulla pista da ballo e al buffet, sarà presente un chiropratico per consulenze e trattamenti, mentre in uno spazio dedicato sarà possibile misurare la pressione arteriosa. Chi registrerà la pressione più alta riceverà un premio: una bottiglia di prosecco. I cancelli apriranno alle ore 20. Per ulteriori informazioni sull'evento, visitare la pagina Instagram di Davidinomarsili.