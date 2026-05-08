Barbara Bert torna in radio con il nuovo singolo "Ragazza single"

Barbara Bert torna in radio in veste di cantautrice con il nuovo singolo “Ragazza Single”, pubblicato da Helimds Records e già nelle classifiche indipendenti radiofoniche: un brano fresco, attuale e coinvolgente, caratterizzato da un sound moderno ed energico.
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Ispirato a un’esperienza autobiografica, il pezzo nasce in modo spontaneo durante una sessione di lavoro su nuovi suoni e progetti. Da quel momento creativo prende forma un racconto autentico, che trasforma un vissuto personale in un messaggio universale di crescita, consapevolezza e positività.
“Ragazza Single” racconta la vita di una giovane donna indipendente, libera e sicura di sé, che sceglie di mettere sé stessa al centro del proprio percorso. Un viaggio nella singolarità vissuta con forza, entusiasmo e determinazione, senza lasciarsi abbattere da difficoltà o giudizi esterni.
Il brano diventa così un vero e proprio inno positivo, rivolto a tutte le donne — e non solo — invitando a vivere la propria condizione con orgoglio e serenità. La solitudine si trasforma in risorsa, occasione di crescita personale e riscoperta di sé. Attraverso un ritmo coinvolgente e sonorità contemporanee, la canzone unisce leggerezza ed emozione: si balla, ma allo stesso tempo si riflette.
Essere single diventa sinonimo di libertà — libertà di sognare, viaggiare e volersi bene, senza fretta, perché ogni fase della vita ha il suo valore.
Il singolo è il risultato della collaborazione con gli autori e produttori Ciro Mitola, producer dell’etichetta indipendente Helimds Records, e il DJ e producer Andrea Cecchini, che hanno contribuito a dare forma a un progetto musicale autentico e attuale.
Con “Ragazza Single”, Barbara Bert celebra la libertà, l’autostima e la capacità di trovare felicità in sé stessi: perché essere single può essere una forza, non una debolezza.