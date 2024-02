Bafta 2024, la grande notte di "Oppenheimer": Nolan si porta a casa 7 premi

"Oppenheimer", l'epico film di Christopher Nolan sul padre della creazione della bomba atomica, ha trionfato a Londra ai Bafta 2024, i massimi premi del cinema anglosassone e indicazione cruciale verso gli Oscar.

Il ritratto di Nolan del genio scientifico, torturato dalla sua creazione della bomba atomica, ha vinto sette statuette a cominciare dal miglior film, e poi nelle categorie miglior regista, miglior attore (Cillian Murphy) e miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr.). Migliore attrice Emma Stone per "Povere Creature!" di Yorgos Lanthimos, Leone d'oro a Venezia. "The Zone of Interest" di Jonathan Glazer ha vinto tra l'altro come miglior film inglese e miglior film in lingua non inglese, mentre "20 giorni a Maryupol" è il miglior documentario e "Il ragazzo e l'airone" di Hayao Miyazaki per l'animazione.