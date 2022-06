Badbadnotgood, come contaminare il jazz per un suono contemporaneo: la band canadese in Italia

Un trio bianco che maneggia la black music.

Sono i BadBadNotGood , che tornano in concerto in Italia per presentare il loro sesto album "Talk Memory" uscito lo scorso ottobre per XL Recordings. La band canadese in dieci anni è riuscita a ritagliarsi un posto d'onore nel panorama contemporaneo. Il trio fa confluire nella propria musica il mondo jazz e quello l'hip hop, da sempre vicini e inscindibilmente collegati, per una contaminazione che ha conquistato negli anni un pubblico sempre più numeroso. L'appuntamento è al Circolo Magnolia di Segrate (Milano) il 28 giugno.