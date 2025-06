Back To The Future, la quarta edizione del festival a Milano

Sabato 14 giugno alle ore 12:00 negli spazi esterni di Magnete l’installazione partecipata "Ministero del fallimento", un progetto di Orlando Festival, un’istituzione di fantasia che dà atto e valore alle situazioni considerate fallimentari, che in realtà cadono nelle falle di un sistema che riconosce il privilegio di pochi. Alle ore 15.30 presso Magnete Bistrot si terrà un incontro pubblico in collaborazione con Associazione Etre sulle "Esperienze di cittadinanza attiva", per comprendere cosa spinge le giovani generazioni ad attivarsi per il bene comune e un momento per lavorare insieme alle realtà del territorio (saranno presenti Cascina San Paolo, Casa della Carità, City Art Milano, Biblioteca di Condominio Via Gassman - Associazione Punto e a capo, La Ghironda ODV, ViviAdriano) alla relazione tra partecipazione e cittadinanza attiva. Alle ore 21:00 debutta lo spettacolo "Your mother in my room" di Lautaro Muñoz con Diana Bettoja, Deborah Congedo, Silvia Guerrieri, Isabella Moretti - produzione di DelirumtremenS: riflessione sull’oppressione dell’individuo e sulla mercificazione in una società in cui le apparenze svaniscono e si contraddicono e le forme sono fragili ed effimere (spettacolo per scene e contenuti sconsigliato ai minori di 18 anni).