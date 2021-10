"Baby Boss 2 - Affari di Famiglia", tornano le follie infantili nel sequel d'animazione

Targato DreamWorks Animation, nel 2017 "Baby Boss" è stato capace di incassare oltre 500 milioni di dollari in tutto il mondo (e avere una nomination all'Oscar). Dal 7 ottobre arriva nelle sale italiane il sequel della commedia d'animazione, "Baby Boss 2 - Affari di famiglia" , ancora basato sui libri illustrati di Marla Frazee, e come il primo fortunato capitolo diretto da Tom McGrath ("Madagascar", "Megamind"). Ora i fratelli Templeton, ovvero Tim e suo fratello minore Baby Boss Ted, sono diventati adulti. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva.

La trama si svolge trent'anni dopo i fatti narrati nel primo film: i fratelli Templeton sono cresciuti e ognuno ha preso la propria strada. Tim è ormai un padre di famiglia, mentre Ted è l’amministratore di un fondo di investimenti. A prendere la scena è un nuovo Baby Boss dall’approccio autoritario e un’attitudine sfacciata, al punto da riunire nuovamente tutti e ispirare una nuova attività di famiglia.

Tim e la moglie Carol, la persona che sostiene tutta la casa, vivono in un quartiere residenziale con la brillante figlia di 7 anni Tabitha e l’adorabile neonata Tina. Tabitha è la prima della classe a scuola, un prestigioso istituto per piccoli geni, e prova un’altissima considerazione per lo zio Ted, al punto di voler diventare come lui. Tim, ancora scottato dai ricordi del passato, è preoccupato che sia eccessivamente focalizzata sullo studio da perdersi le esperienze di un’infanzia normale.

Solo quando la piccola Tina rivela di essere un’agente segreto per Baby Corp. in missione per smascherare gli oscuri segreti della scuola di Tabitha e del suo misterioso fondatore, Dr. Erwin Armstrong, i due fratelli avranno modo di riunirsi in una maniera totalmente inaspettata e di rivalutare il significato e il valore di famiglia. Non mancheranno i genitori dei Templeton, ormai diventati nonni, oltre alla disorientata sveglia di Tim, Wizzie.