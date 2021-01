"Azzurri gli oceani" di Franco Simone in anteprima per Tgcom24

Il cantautore salentino Franco Simone, talento made in Italy famoso anche in America Latina, torna con "Azzurri gli oceani". Tgcom24 offre un'anteprima in esclusiva del videoclip del singolo. in uscita il 29 gennaio e pubblicato in lingua italiana, spagnola e francese. La canzone sigla una inedita e straordinaria collaborazione con il maestro Andrea Morricone, figlio dell'immortale Ennio.