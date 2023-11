All'Auditorium del Massimo di Roma un evento solidale con la musica di Ennio e Andrea Morricone

Un evento solidale del Massimo in ricordo di padre Mario Pesce sj a sostegno delle attività del Comitato Gruppo India Onlus. Sarà un concerto per baritono e due pianoforti: al piano Andrea Morricone e Cecilia Gillo mentre il baritono sarà Alessio Quaresima Escobar. A presentare la serata sarà Paolo Paltrinieri.

Il maestro Andrea Morricone allievo, insieme ai suoi fratelli, dell’istituto M. Massimo e di padre Mario Pesce Sj e ormai artista di fama internazionale, ritorna per la prima volta nella sua scuola con le sue composizioni e alcuni brani inediti in questo evento unico. Andrea guiderà il pubblico in un emozionante viaggio attraverso i più famosi temi musicali del cinema italiano, riproponendo anche i brani del padre, il celebre maestro Ennio Morricone. Ma non solo: durante il concerto, Andrea ci svelerà aneddoti sconosciuti al pubblico sul padre e sulle sue collaborazioni con registi e attori, regalandoci un’esperienza indimenticabile.

Uno spettacolo di 90 minuti per riascoltare le musiche di "Nuovo cinema paradiso", "C’era una volta il West", "C’era una volta in America", "Mission", "Il buono, il brutto, il cattivo", "Giù la testa", "The Untouchables", "La leggenda del pianista sull’oceano", "Malena" e altri ancora.

Proiezione di video e immagini renderanno l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente.

Il ricavato della serata sarà destinato al sostegno di alcune scuole dei gesuiti in India e alla realizzazione di un asilo delle suore canossiane in Africa.

-----------------------------------------------------------

Prenotazione obbligatoria tramite

email: posta@gruppoindia.it

telefono: 0669700278 / 3248234416

offerta minima consigliata 40 €