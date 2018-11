Cheryl Cole, mega rose tattoo sul fondoschiena

foto Instagram Correlati Cheryl Cole, lato B "in fiore" su Instagram

E' arrivata la primavera sul lato B di Cheryl Cole. La cantante inglese ha infatti decorato metà della schiena e il fondoschiena con un mega tatuaggio di rose rosse. Opera del capolavoro il tattoo artist Nikko Hurtado, che ha pubblicato con orgoglio su Instagram la foto del sedere della cantante. Soddisfatta anche la Cole, che ha condiviso uno scatto con l'artista commentando: "Il tatuatore più talentuoso del mondo!!!"

La cantante, che ha diversi tatuaggi sparsi su tutto il corpo, ha speso circa 2.000 sterline per decorare metà della schiena e tutto il lato B.



Al "Mirror" aveva anche anticipato che quello sul fondoschiena sarebbe stato il suo ultimo tatuaggio: "La faccio finita con i tattoo, questo è l'ultimo. Nikko è un artista straordinario. Ci sono volute 15 ore ed è stato molto doloroso. Non c'è una ragione particolare per cui l'ho fatto, mi è piaciuto da subito il design".