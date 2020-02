Arriva "Mula", il nuovo progetto discografico di Giaim

“E’ un progetto che arriva dopo due anni di intesa musicale insieme ad Andry The Hitmaker, ognuno di noi ha collaborato al lavoro dell’altro, nella struttura e nella ricerca del flow”.

Questo progetto è un ritratto della doppia chiave di lettura della sua musica, tra l’esposizione riflessiva dell’io e la spensieratezza che da sempre caratterizza la sua vita e la sua musica. Tutto perfettamente sintetizzato nel titolo, un richiamo al classico immaginario materialista del rap, ma anche e soprattutto il suo cognome all’anagrafe.

Lil Wayne ha coniato il termine “mula” per indicare i soldi. Il concetto dei soldi in questo EP viene preso dall’artista come metafora della vita, l’ambizione interiore per una vita migliore, il voler diventare più forte, più importante, essere un uomo e una brava persona. Tutto questo è ciò che Giaime augura a se stesso.

Da oggi online anche il video di “Ragione” in esclusiva su iTunes e il video di “Torna a casa” feat. Vegas Jones.

Il 2019 è stato un anno incredibile per Giaime, che lo ha visto protagonista con diversi singoli e collaborazioni tra cui “Vodka” pubblicato a dicembre, “Mai” feat. Lele Blade e Fred De Palma, brano creato su refrain della celebre hit “Vamos a bailar” di Paola&Chiara con 4 milioni di stream, “Mi ami o no” feat. Capo Plaza, pubblicato a settembre, che conta oltre 21 milioni di stream su Spotify, già certificato Disco D'oro, “Fiori” feat. Lazza (certificato Disco D'oro) con più di 22 milioni di stream e “Ricco” feat. Vegas Jones.