Arriva "Fermata Obbligatoria", mini maratona social con Diego Passoni e Guglielmo Scilla per Anlaids

"La prima volta" , spettacolo che ha segnato l'arrivo nel nostro paese di Italy Bares (in scena con successo a Milano il 12 ottobre 2019) verrà trasmesso in streaming da MYmovies a partire dal 12 ottobre, fino al 1 dicembre. Lo spettacolo è nato dall'intuizione e dall'impegno di Giorgio Camandona, attore, danzatore e coreografo che da molti anni lavora nel panorama del musical, con lo scopo di sostenere la raccolta fondi per supportare Anlaids , passando attraverso l'acquisto di “poltrone virtuali ”e applaudire da casa il talento degli artisti che lo scorso anno si sono messi a disposizione per la causa. Per invitare alla visione dello spettacolo, Diego Passoni e Guglielmo Scilla , già protagonisti dello spettacolo, il pomeriggio dell'11 ottobre dalle 16 saranno i mattatori di "Fermata obbligatoria" una minimaratona social, in live streaming su MYmovies.

"Fermata Obbligatoria" è un "viaggio" per le vie di Milano che Diego e Guglielmo ha compiuto per raggiungere la loro destinazione. Prima però ha superato una serie di sfide per poter ricevere il codice necessario per la visione in streaming de "La prima volta" su MYmovies, a partire dal sera seguente. Durante questo percorso i due incontreranno cantanti, personaggi dello spettacolo, influencer, chef, con cui condivideranno performance, confronti e momenti di puro divertimento, senza dimenticare la tematica principale del progetto Italy Bares: la sensibilizzazione sull'infezione da HIV e sui virus che in questo periodo particolare difficile preoccupano l'intera popolazione. Anlaids e le tante associazioni della società civile hanno bisogno dell'aiuto di tutti per non lasciare soli tutti coloro che in questi anni hanno ricevuto il loro sostegno. Il “viaggio” si concluderà al Teatro Repower, dove, su un palcoscenico “nudo”, prenderanno vita tre momenti coreografici di attualità per l'ultima tappa della maratona digitale.

I due protagonisti non sono al corrente delle “prove” che possono superare insieme agli ospiti che incontreranno, amici e sostenitori del progetto che parteciperanno con modalità diverse alla maratona: Paolo Kessissoglu, Elisa, J-Ax, Tosca, Paola Iezzi, Maria Pia Calzone , Myss Keta, Chiara Galiazzo, Omar Pedrini, Rudy Zerbi, Leo Gassmann, Sonia Peronaci, Paolo Stella, Andrea Pinna, Bianca Atzei, Valentina Ricci, Cristina Bugatty, Stefano Ruffato, Giulio Crocetta, Enrico Scilla, Christian Fagetti, Virna Toppi .

Parallelamente alle "fermate obbligatorie" il viaggio di Diego e Guglielmo sarà accompagnato da alcuni collegamenti da uno studio di regia a Roma, che a sua volta accoglierà altri ospiti: Elena Nieri e Marco Stabile a fare da moderatori agli incontri con Costantino della Gherardesca, Drusilla Foer, Francesca Taverni (interprete de "La Prima Volta") e il medico Francesco di Gennaro. Nieri e Marco