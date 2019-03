Arrestato Brian Harvey, cantante degli East 17: accusato di procurato allarme

Nuovi guai per Brian Harvey , ex membro degli East 17 , una delle boyband divenute celebri negli anni 90. Il cantante è stato prima ricoverato e poi arrestato dopo che durante una diretta su YouTube aveva minacciato di uccidersi. L'accusa per lui è quella di "malicious communications", un reato previsto dal codice inglese per chi diffonde notizie che possono creare allarme o tensione.

Non è la prima volta che il cantante si trova ad avere guai con la giustizia. Nel 2017 era stato arrestato per aver diffuso via Twitter affermazioni ritenute calunniose. In questo caso la polizia ha spiegato di essere intervenuta dopo essere stata avvisata che c'era un uomo che minacciava di uccidersi. Dopo essere stato curato in ospedale Harvey è stato arrestato.



Le minacce del cantante sono state prese sul serio anche per via dei suoi precedenti: nel 2015 aveva infatti reso pubblici i suoi problemi di depressione e disturbi psichici rivelando di avere avuto spesso tentazioni suicide.