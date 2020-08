Arisa pronta a diventare mamma: "Un figlio con Lorenzo? Mi piacerebbe"

A 38 anni e con all'attivo una lunga, seppur travagliata, storia con Lorenzo Zambelli , Arisa è pronta a diventare mamma. In passato aveva rivelato di non sentirsi pronta a mettere su famiglia, ma ora che in amore le cose vanno a gonfie vele, una gravidanza sarebbe la ciliegina sulla torta. "Finora un bimbo non è arrivato, ma ci farebbe davvero molto piacere" ha rivelato la cantante durante un'intervista al settimanale "Gente".

Arisa e Lorenzo stanno insieme da nove anni, e la loro storia è stato un continuo tira e molla. Nel 2016 hanno attraversato una grossa crisi che lei ha raccontato nel suo struggente brano "La Notte". Ora, però, insieme hanno trovato la serenità: "Il nostro rapporto è rodato e tranquillo", ha raccontato la vincitrice di Sanremo 2014. Il momento sarebbe quello giusto per allargare la famiglia e, abituata alle sfide com'è, di certo la maternità non la spaventa.

Sulle pagine di "Gente" Arisa ha parlato anche di body positivity, tema che le sta molto a cuore. Di recente ha postato su Instagram una foto in cui mette in mostra le "imperfezioni", sfidando i canoni di bellezza. "Ho pensato: per i miei 38 anni voglio accettare la mia pancia e così è stato. Detto questo, non significa che bisogna lasciarsi andare. È importante prendersi cura di sé, anche se non in modo maniacale" ha spiegato.

