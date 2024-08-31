Antonio Di Santo firma la produzione del nuovo singolo degli Zero Assoluto

“Cinque Centimetri” nasce da un lavoro completo di produzione, arrangiamento, registrazione, mix e mastering curato interamente da Antonio Di Santo, protagonista di un lavoro che unisce sensibilità artistica e cura tecnica in ogni fase della produzione.
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Con la nuova uscita di “Cinque Centimetri”, gli Zero Assoluto tornano a raccontare emozioni e atmosfere attraverso il loro inconfondibile linguaggio musicale. Ma dietro al risultato finale c’è anche un importante lavoro di studio, affidato ad Antonio Di Santo, che ha seguito il brano in maniera completa, dalla produzione fino alla masterizzazione. Un percorso che ha permesso a Di Santo di intervenire direttamente su ogni aspetto della realizzazione del singolo: produzione, arrangiamento, registrazione, mixaggio e mastering. Un approccio a 360 gradi che consente di mantenere una visione precisa e coerente del brano, dalla prima idea fino alla versione definitiva destinata al pubblico.
Produrre un brano significa molto più che occuparsi della parte tecnica. Significa contribuire alla costruzione della sua identità, scegliere sonorità, equilibri, dinamiche e atmosfere capaci di accompagnare nel modo giusto il messaggio artistico. Nel caso di “Cinque Centimetri”, Antonio Di Santo ha seguito direttamente l'intero processo creativo e tecnico, lavorando sull'arrangiamento e sulle sonorità del brano, per poi occuparsi della registrazione e delle successive fasi di mix e mastering. Il risultato è un lavoro nel quale ogni elemento è stato seguito con particolare attenzione, con l'obiettivo di arrivare a un suono contemporaneo, definito e capace di valorizzare l'identità degli Zero Assoluto.
La possibilità di occuparsi personalmente di tutte le fasi della produzione rappresenta uno degli aspetti più significativi del percorso professionale di Antonio Di Santo. “Cinque Centimetri” diventa così anche un'occasione per raccontare il lavoro che normalmente rimane dietro le quinte: quello del produttore e del tecnico che contribuisce in maniera determinante alla forma finale di una canzone. Dalla scelta degli arrangiamenti alla registrazione delle parti, dalla costruzione del mix fino alla masterizzazione, Di Santo ha seguito il progetto mantenendo una direzione sonora unica e coerente. Un lavoro che mette insieme creatività, esperienza e competenza tecnica, elementi fondamentali per trasformare un'idea musicale in una produzione completa.
La collaborazione con gli Zero Assoluto rappresenta per Antonio Di Santo un'importante occasione per confrontarsi con un progetto artistico riconoscibile e con una storia consolidata nel panorama della musica italiana. “Cinque Centimetri” racchiude quindi due dimensioni: da una parte la canzone e il racconto degli Zero Assoluto, dall'altra il lavoro di produzione che ne definisce il suono e ne accompagna l'impatto finale. Antonio Di Santo firma così un lavoro completo, curando ogni passaggio della produzione del singolo: prodotto, arrangiato, registrato, mixato e masterizzato personalmente. Un ruolo spesso invisibile agli occhi del pubblico, ma fondamentale per dare a una canzone la sua forma definitiva.