Antonio Di Santo firma la produzione del nuovo singolo degli Zero Assoluto

Produrre un brano significa molto più che occuparsi della parte tecnica. Significa contribuire alla costruzione della sua identità, scegliere sonorità, equilibri, dinamiche e atmosfere capaci di accompagnare nel modo giusto il messaggio artistico. Nel caso di “Cinque Centimetri”, Antonio Di Santo ha seguito direttamente l'intero processo creativo e tecnico, lavorando sull'arrangiamento e sulle sonorità del brano, per poi occuparsi della registrazione e delle successive fasi di mix e mastering. Il risultato è un lavoro nel quale ogni elemento è stato seguito con particolare attenzione, con l'obiettivo di arrivare a un suono contemporaneo, definito e capace di valorizzare l'identità degli Zero Assoluto.