Anita Brightfly e la sua “Superstar”

Dopo l’EP “Margherite”, Anita Brightfly torna con il nuovo singolo “Superstar”, già disponibile online. Il brano racconta e rievoca la vita romana vissuta dall’artista negli anni della giovinezza, tra fascino, spensieratezza e la sensazione di avere il mondo tra le mani.
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Quando si possiedono bellezza e giovinezza, accompagnate da vitalità e leggerezza, la realtà sembra filtrata da lenti rosa: in quei momenti ciascuno di noi può sentirsi una vera superstar, invincibile e capace di conquistare tutto.
La prima strofa evoca quell’epoca attraverso immagini simboliche e suggestive; nella seconda prende forma la protagonista, una ragazza del “generone” romano. Il racconto accenna anche alla “buvette” del Parlamento – storico luogo d’incontro della politica – evocando un ambiente mondano fatto di aperitivi, incontri e divertimenti tipici della vita dei più giovani.
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Il brano descrive un contesto di grande benessere economico, ma lascia emergere anche il lato più vuoto e disilluso di quel mondo: quando il divertimento diventa un obiettivo a tutti i costi, avidità e superficialità possono trasformarsi in una sottile sensazione di aridità, che affiora nel testo quasi in modo involontario.
Il ritornello, invece, assume una dimensione universale: è un dialogo intimo tra due giovani innamorati. Nel testo è la voce maschile a rivolgersi a quella femminile, ma il significato resta aperto e inclusivo, adattabile a qualsiasi tipo di coppia.
“Superstar” diventa così un inno all’estate e all’amore, con quella leggera malinconia che accompagna spesso i ricordi estivi: il desiderio di fermare il tempo, di eternizzare l’attimo e di sentirsi, anche solo per un momento, protagonisti assoluti della propria storia.
Il prossimo singolo “Let me (REMIX)”, sarà disponibile da Luglio 2026 nelle principali piattaforme digitali.