ANGEMI ritorna sul mainstage di TOMORROWLAND BELGIUM

Come anticipavo, non avevo dato molto peso al fatto che ogni palco ha il “suo sottogenere”, ho semplicemente fatto il mio in ogni edizione, ma ogni anno il genere di tendenza era diverso ed io seguivo ciò che funzionava adattandolo al mio stile. Dal 2024 in poi credo ci sia stato “un cambiamento” nel modo in cui costruisco i miei spettacoli. Quando mi hanno detto “dovrai suonare in uno stage nuovo, si chiama 2010-2012 ed è un palco dedicato 100% alla golden age dell’EDM, la musica che ha fatto grande Tomorrowland” entrai nel panico: in quel periodo suonavo Hypertechno, non avevo idea di come fare a suonare in quel palco, non volevo fare il classico set throwback con le canzoni “original mix” scaricate da Beatport e semplicemente passarle, così ho dato un’identità ben specifica al mio progetto e ho creato un set “Old vs. New”, remixando i grandi classici con un mix tra Melodic Techno e Progressive House (al mio stile). Ho prodotto in studio almeno 20 canzoni in 7 mesi dall’annuncio del Tomorrowland (tra originali e remix) e ho dato una “svecchiata” al mio modo di costruire i set. Ho poi portato questo concept in tour al di fuori di Tomorrowland, sia nelle piazze italiane che all’estero e boom, era fatta. Avevo costruito qualcosa di nuovo partendo dal “vecchio” e dal concetto di “nostalgia” dei tempi d’oro dell’EDM. Ho riproposto questo concept a Tomorrowland 2025, sempre al Planaxis, abbiamo riempito alle 16 un palco secondario creando uno dei set dove si è saltato di più in assoluto in tutto il festival.