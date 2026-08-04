Andrea Gherpelli, cantautore e attore di Correggio: ecco il video del singolo 'Mi troverai'

Uscirà ufficialmente la notte di San Lorenzo il video di "Mi troverai" l’ esordio musicale dell’artista emiliano già noto al grande pubblico per l’interpretazione del dott.Mosca nella fortunata serie TV “CUORI”, un brano che racconta con garbo la presenza, la vulnerabilità ed il coraggio di esserci per davvero nelle relazioni di coppia.
Il progetto nasce dall’esigenza personale di riprendersi la forma espressiva musicale e poetica che ha già percorso in passato col teatro canzone e per l’amore viscerale di Andrea per la canzone d’autore.
Andrea Gherpelli, nel suo ruolo di attore, lavora con registi e attori come Elio Germano, Pierfrancesco Favino, Ficarra e Picone, Gigi Proietti, Giorgio Diritti, Daniele Vicari, Marco Bellocchio, Dario Argento, Donato Carrisi, Roberto Andò, partecipando a produzioni cinematografiche e televisive di rilievo. È protagonista di format e serie tv come “Cuori”, “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti”, “L'alligatore”, “La ricetta della felicità".
Dopo il percorso radiofonico che lo ha portato per 12 settimane nella top 50 delle classifiche, “Mi troverai” si arricchisce di un video illustrato da Roberto Ballestracci che disegna ricordi e desideri.
“Questo video è composto da una progressione di sogni fatti ad occhi aperti mentre andavo in bicicletta – racconta Andrea Gherpelli – ed è narrato col sole dell’estate sulla strada dell’orizzonte ed è fatto di momenti di vita semplici ed essenziali tra le calure delle campagne Emiliane e le spiaggie Romagnole. E’ dedicato alla meraviglia della femminilità quindi alle donne, alla enorme distanza affascinante tra loro ed il genere maschile, alla capacità che hanno di amare, a nostra differenza, e alla capacità che hanno di insegnarcelo”.
Il risultato di questo video, illustrato da Roberto Ballestracci, è dedicato a tutti i ruoli che sono capaci di coprire nella vita di coppia le donne: amante, moglie, confidente, madre e qualche volta anche figlia, in quelle rare volte in cui hanno bisogno di ricaricarsi un po’.
E’ dedicato anche all’incanto di poter vivere con le donne e per le donne, capaci di miracoli come mettere al mondo una nuova vita. Attraverso le illustrazioni si è cercato di dare una forma immaginifica alla vita, una forma che la vita non ha nella realtà quotidiana.
Roberto Ballestracci, disegnatore, illustratore, geniaccio da osteria riminese, ha illustrato questo viaggio in bicicletta, componendone le immagini e scegliendo di non animarle, ma invece di mostrare pennellata per pennellata il momento creativo documentandolo così di getto, senza lavoro preparatorio o bozze, stando sulle emozioni traducendole in immagini in diretta.
Ai disegni animati si è quindi preferito mostrare il gesto artistico della creazione del pittore proprio mentre compone l’opera. Ne è uscito un video che incanta momento per momento seguendo la composizione dei disegni uno dopo l’altro, rapisce, tiene incollati per seguire quei tratti che piano piano si uniscono e diventano disegni che portano a pensare anche ad atmosfere filmiche, fantasy e felliniane ricolme di poesia.
“Questo esperimento l’ho potuto fare perchè Roberto Ballestracci è un maestro in questo – racconta Andrea Gherpelli – e io lo conosco dal 2010, da quando durante le prove dello spettacolo “Caligola” con cui sono andato in scena al Meeting di Rimini di quell’anno, Roberto realizzò una mia caricatura che rimase scolpita nella mia memoria così come rimase scolpita la sua simpatia, il suo genio e la qualità del nostro tempo passato insieme. L’ho coinvolto per aggiungere il suo estro ad una canzone per me densa di momenti e di ricordi che rivivo per immagini ormai nebulose e rivisitate dalla memoria e dalla poesia che avvolge il passato di chiunque. Quella stessa poesia capace di accendere anche il futuro di chi, ad occhi aperti, ancora s’incanta e sogna come me.”