Andrea Gherpelli, cantautore e attore di Correggio: ecco il video del singolo 'Mi troverai'

“Questo esperimento l’ho potuto fare perchè Roberto Ballestracci è un maestro in questo – racconta Andrea Gherpelli – e io lo conosco dal 2010, da quando durante le prove dello spettacolo “Caligola” con cui sono andato in scena al Meeting di Rimini di quell’anno, Roberto realizzò una mia caricatura che rimase scolpita nella mia memoria così come rimase scolpita la sua simpatia, il suo genio e la qualità del nostro tempo passato insieme. L’ho coinvolto per aggiungere il suo estro ad una canzone per me densa di momenti e di ricordi che rivivo per immagini ormai nebulose e rivisitate dalla memoria e dalla poesia che avvolge il passato di chiunque. Quella stessa poesia capace di accendere anche il futuro di chi, ad occhi aperti, ancora s’incanta e sogna come me.”