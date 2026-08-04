Andrea Casta presenta il progetto live "The sounds of marble"

L’eclettico violinista elettrico, DJ e producer Andrea Casta presenta il suo progetto audiovisivo site-specific “The Sounds Of Marble”, ambientato nella monumentale Cava di Marmo di Botticino, in provincia di Brescia, location in cui lo scorso giugno si è svolto il suo evento live “Cava Experience”.
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Il lancio del video ufficiale di “Fragments” segue l’uscita del singolo su Gameroom / Black Hole Recordings (che ha raggiunto la #1 nella classifica Beatport Hype MainStage) ed esce in contemporanea con la performance live completa di 22 minuti “The Sounds Of Marble”.
«Scolpire musica all’interno di una cava di marmo attiva è stata una sfida concettuale e visiva, che ha dato vita a un’opera capace di trasformare un luogo monumentale, fatto di storia e lavoro duro, in una narrazione unica e in un palcoscenico visivo», dichiara Andrea Casta. «In questo contesto, “Fragments” si inserisce in modo naturale — un brano nato dal concetto di “Rinascimento Digitale” già esplorato in “Reconnection” (il mio singolo precedente). Sintetizza la mia evoluzione sonora, intrecciando l’emotività della trance con la potenza e l’energia del sound MainStage. Traccia e performance convergono nel punto d’incontro tra la frammentazione digitale quotidiana e la realtà fisica — profondamente radicate nella storia del luogo, nelle sue persone e nel loro mestiere, con la musica come collante narrativo»
Frutto di mesi di lavoro insieme al team video (Light & Magic) e alla crew di produzione (BeNow s.c.p.a.), “The Sounds Of Marble” unisce pareti di marmo su cui vengono proiettate immagini e un palco costruito con blocchi di pietra estratti, ad un imponente lighting rig e a uno show laser che si sviluppa su due livelli per una distanza di 300 metri. Al centro dell’esperienza c’è l’approccio tecnico distintivo di Casta: una performance live in cui il violino elettrico e il suo iconico laser bow sono integrati organicamente nel DJ set, creando un viaggio senza soluzione di continuità in cui grandi hit elettroniche, corde vibranti ed effetti audio in tempo reale dialogano costantemente. L’uscita comprende sia il Video Ufficiale di “Fragments” sia il Live Set Completo di 22 minuti “The Sounds Of Marble”, girato con un setup a 8 camere per immergere lo spettatore in un percorso tra natura, patrimonio industriale e cultura club globale.