Andrea Casta presenta il progetto live "The sounds of marble"

Il lancio del video ufficiale di “Fragments” segue l’uscita del singolo su Gameroom / Black Hole Recordings (che ha raggiunto la #1 nella classifica Beatport Hype MainStage) ed esce in contemporanea con la performance live completa di 22 minuti “The Sounds Of Marble”.

«Scolpire musica all’interno di una cava di marmo attiva è stata una sfida concettuale e visiva, che ha dato vita a un’opera capace di trasformare un luogo monumentale, fatto di storia e lavoro duro, in una narrazione unica e in un palcoscenico visivo», dichiara Andrea Casta. «In questo contesto, “Fragments” si inserisce in modo naturale — un brano nato dal concetto di “Rinascimento Digitale” già esplorato in “Reconnection” (il mio singolo precedente). Sintetizza la mia evoluzione sonora, intrecciando l’emotività della trance con la potenza e l’energia del sound MainStage. Traccia e performance convergono nel punto d’incontro tra la frammentazione digitale quotidiana e la realtà fisica — profondamente radicate nella storia del luogo, nelle sue persone e nel loro mestiere, con la musica come collante narrativo»