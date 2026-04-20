Amelie Lens e Nina Kraviz ospiti speciali a Vision
La serata Vision saluta la stagione indoor 2025/26 con un party di chiusura che ha il sapore delle grandi occasioni. Venerdì 24 aprile, mentre Milano vibra per la Design Week, il Fabrique diventa il punto di convergenza di energie sonore diverse ma perfettamente allineate: Amelie Lens, Nina Kraviz e Richey V.
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Amelie Lens arriva con il suo marchio di fabbrica: velocità, controllo, impatto. I suoi set sono architetture in movimento, costruite su una progressione costante che porta il dancefloor in una dimensione quasi ipnotica. Con Exhale, diventata negli anni molto più di una semplice label, Lens ha definito uno spazio preciso nella scena globale, dando voce a una nuova generazione senza perdere intensità e direzione.
Nina Kraviz gioca su un piano completamente diverso. Imprevedibile, fluida, sempre in bilico tra ricerca e istinto. I suoi set sono viaggi che attraversano stili e suggestioni, senza mai fermarsi in un unico punto. Le sue etichette – dalla storica трип alla recente Treats – raccontano la stessa attitudine: indipendenza, identità forte e nessuna concessione al convenzionale.
Insieme alla Lens e alla Kraviz, Richey V. Una presenza che non ha bisogno di presentazioni per chi frequenta Vision, la serata prodotta da Amnesia Milano: solido, diretto, autentico. La sua techno porta con sé un’attitudine quasi punk, riconosciuta anche a livello internazionale.
La serata di venerdì 24 aprile non è soltanto una chiusura di stagione. È un manifesto: tre modi diversi di intendere la techno, riuniti in una notte che promette tensione, energia e visione. Per Vision indoor il miglior modo di congedarsi, prima di diventare dal 1° maggio Open Air all’ex Macello, sempre a Milano: ad aprire le danze sarà Ilario Alicante.