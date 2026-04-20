Amelie Lens e Nina Kraviz ospiti speciali a Vision

Nina Kraviz gioca su un piano completamente diverso. Imprevedibile, fluida, sempre in bilico tra ricerca e istinto. I suoi set sono viaggi che attraversano stili e suggestioni, senza mai fermarsi in un unico punto. Le sue etichette – dalla storica трип alla recente Treats – raccontano la stessa attitudine: indipendenza, identità forte e nessuna concessione al convenzionale.