Allison Mack, star di "Smallville", si dichiara colpevole: reclutava donne per una setta a sfondo sessuale

La star della popolare serie televisiva americana legata alle avventure di Superman "Smallville", Allison Mack, si è dichiarata colpevole delle accuse di traffico sessuale. L'attrice ha confessato di aver reclutato schiave sessuali per la setta Nxivm, un'organizzazione che, all'apparenza, offriva consigli alle donne per vivere una vita di successo. Mack era stata arrestata a inizio 2018 insieme al capo della setta Keith Raniere. Era accusata di aver reclutato donne affinché accettassero di avere rapporti con il santone. "Sono giunta alla conclusione che devo assumermi la piena responsabilità per la mia condotta ed è per questo che mi sto dichiarando colpevole oggi", ha affermato l’attrice secondo quanto riportato dai media americani. La 36enne rischia fino a 20 anni di carcere - il processo inizierà nelle prossime settimane - mentre Raniere è ancora in prigione senza possibilità di cauzione.