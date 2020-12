"Alla scoperta di Babbo Natale" riaccende on demand le luci del teatro

Nonostante i teatri sono chiusi e le rappresentazioni rinviate a data da destinarsi, "Alla scoperta di", il contenitore culturale di spettacoli teatrali rivolti ai più piccoli, ha deciso di portare in scena "Alla scoperta di Babbo Natale". Lo spettacolo (registrato sul palco del Teatro Marconi di Roma) disponibile on demand da sabato 12 dicembre a martedì 12 gennaio, per portare la magia del Natale a tutti i bambini.

La storia seguirà le vicende del folletto Peltzickel, noto combina guai dal cuore d'oro che, dopo aver provocato un grave incidente nel villaggio da cui partono i regali, sarà costretto a viaggiare per radunare tutti i folletti e rimediare al proprio errore. Un'occasione per conoscere meglio Babbo Natale e i suoi aiutanti, oltre ai suoi antagonisti, lasciando emergere le loro storie e personalità, intrecciate fra antica tradizione orale e moderne leggende commerciali.

Come per le precedenti produzioni, la stesura della sceneggiatura è stata preceduta da una lunga fase di studio, durante la quale sono state esaminate le leggende appartenenti alla cultura di diversi paesi, tra cui Islanda, Germania, Norvegia, Finlandia e Stati Uniti per citarne alcuni, così da poter seguire la filosofia dell'imparare divertendosi. Grande cura è riservata anche alle scenografie, affidate a un veterano del settore, Domenico Latronico, oltre ad aver lavorato alla sceneggiatura, sarà impegnato sul palco e a dirigere gli attori Matteo Cecchi, Valentina Conti e Simone Ruggero.

Alla scoperta di Babbo Natale è visibile online, direttamente da casa propria, tramite l’acquisto di un unico biglietto valido per tutta la famiglia, a un costo ridotto per garantirne l’accessibilità. È possibile avviare lo spettacolo in qualunque momento, durante il mese di disponibilità, e di completarne la visione entro 48 ore. Per informazioni, costi e prenotazioni dei biglietti, disponibili a partire dall'8 dicembre, è possibile visitare il sito www.allascoperta.com.