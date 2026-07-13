Alice Cucaro, fuori il nuovo singolo "Disegnarti"

"È una carezza, cucita con amore su misura, proprio come uno dei miei vestiti primaverili. Racconta un amore segreto, 'sbagliato', ma vissuto con innocenza. Un sentimento nascosto tra le mura di una casa e i sussurri di chi sa cosa sta succedendo. Un tradimento romanticizzato, quasi fosse una fiaba per bambini. Ma dentro questa carezza c'è anche il dolore. Perché, pur nella sua dolcezza, parla di un amore senza futuro, impossibile da vivere nella quotidianità. L'unico modo per conservarlo è rubare un foglio e disegnarne il volto a matita, trasformandolo in un ricordo eterno. Come ogni ragazza sono fatta di infinite sfumature. Per una volta ho lasciato da parte la corazza della donna forte che spesso emerge attraverso la mia voce, per dare spazio alla parte più timida e fragile di me. Perché essere forti è importante, ma credo sia altrettanto bello concedersi la sensibilità e la gentilezza."