Come avete rivestito il successo, dopo quasi 30 anni?

"Uh la la la" è un midtempo lento, con un andamento r&b, mentre loro sono due musiciste che fanno musica elettronica pesante. Della versione originale sono rimasti testo e melodia, loro ci hanno messo la grinta e l'energia. Sono state capaci di rileggere e ridare contemporaneità a questa canzone. La prima versione che mi hanno proposto era bellissima, ma molto più strong. Se dovessi andare in discoteca me la ballerei, ma mi rendo conto che associarla a me è po' too much. Quella che abbiamo scelto l'hanno già proposta dal vivo in Corea ed è andata molto bene.