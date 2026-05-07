Alex Wyse: “Per amore mi sono perso e ho trascurato me stesso”

Ora Alex Wyse è pronto a tornare proprio attraverso la musica, che gli è sempre stata vicina. Il 15 maggio uscirà il suo secondo album, “Dicono che tutte le cose belle poi finiscono”, un progetto intenso e personale che racconta, con uno sguardo lucido e contemporaneo, le emozioni e le contraddizioni di una generazione sospesa tra il bisogno di autenticità e la paura di esporsi davvero. Ad anticiparlo è il singolo “Arrivederci più”, brano che sembra racchiudere tutto il peso emotivo di questo periodo. Noi lo abbiamo incontrato e in questa intervista ci ha raccontato qualcosa in più sul suo ritorno e sul significato di questo nuovo capitolo.