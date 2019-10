Alberto Urso dopo "Amici" trionfa nei teatri

"Questo è un anno che mi ha sconvolto la vita". Lo sa bene Alberto Urso che dopo la vittoria nell'ultima edizione di "Amici" non si è mai fermato. Emozionatissimo, al teatro degli Arcimboldi , dopo il debutto a Roma dove ad applaudirlo in prima fila c'era Maria De Filippi , si gode il sold out e l'abbraccio calorosissimo del pubblico di Milano che più volte si alza in piedi per acclamarlo. Le ragazzine urlano, i genitori sorridono, i nonni si scatenano. Una festa per tutti: "Non esistono generi, la musica è cultura ed è tutta bella", sottolinea dal palco Alberto.

La scaletta è lunga, 27 brani tra passato e futuro. Ci sono le canzoni che ha cantato nella scuola di Amici tra cui brani come "Accanto a te" scritto da Giordana Angi: "Durante questo percorso ho conosciuto una ragazza che è diventata una grande amica, Giordana la nostra amicizia è unica, ti voglio tanto bene".



Ma è anche un viaggio nel passato, che lo riporta a quando ragazzino cantava nella sua cameretta in Sicilia e a sostenerlo c'era la sua famiglia, in particolare la nonna: "Ho scritto canzoni per lei, ho suonato tante volte al pianoforte per lei.. un giorno non sta bene e vado a trovarla in ospedale, mi dice che non le serve niente, solo di cantarle 'O sole mio', nonna non è mai tornata a casa e questa sera voglio ricordarla con questa canzone che mi emoziona sempre, me la sono tatuata in un braccio".



Alla mamma, seduta in platea, dedica invece "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo. "L'anno che sto vivendo mi ha messo di fronte a tante sfide, mi sono cimentato in tanti generi, dal rap al pop, che mi hanno fatto crescere come artista e come uomo, la musica è una sola, è cultura ed è tutta bella".



Alberto riesce nel miracolo quando canta "Parla più piano", un brano di Gianni Morandi del 1972 che le ragazzine ormai conoscono a memoria. Standing ovation. Gli occhi si fanno lucidi: "Non potete immaginare cosa sto provando". Poi "scavalca" il palco e si tuffa tra la gente.



Ma c'è spazio anche per il divertimento, perché Urso si toglie la giacca, balla e ammicca: "Tutto quello che ho fatto ad Amici nel ballo l'ho messo in pratica questa sera... una 'chiavica'...", ride. A pochi metri da lui ci sono la fidanzata Valentina, tutti i vertici della casa discografica Universal, Rudy Zerbi e Betty Soldati. Il ragazzo è pronto per il grande salto.