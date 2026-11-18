"Alba. Mollo tutto e cambio vita": a teatro i confini di lavoro, l'identità e il desiderio di ricominciare
L'attrice Claudia Bianchi è il perno di un progetto che sceglie il palcoscenico per confrontarsi sul rapporto tra lavoro, identità e cambiamento. Tutto inizia con uno specchio regalatole dall'azienda. Con lui partono le domande...
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Cosa siamo disposti a sacrificare per riprenderci la nostra vita? E cosa succede davvero quando decidiamo di cambiare vita? Proviamo a fermarci un momento per cercare una risposta a queste due domande. Domande pressanti a volte, folgoranti in altre occasioni.
Quei due punti di domanda sono la folgorazione alla base di ALBA. Mollo tutto e cambio vita, il nuovo progetto teatrale ideato e interpretato da Claudia Bianchi, che sceglie il linguaggio della scena per confrontarsi sul rapporto tra lavoro, identità e desiderio di cambiamento.
Al centro del progetto c'è una questione semplice, ossia la necessità di scindere la nostra identità dal nostro lavoro. Troppe volte infatti ruolo professionale e vita privata si sovrappongono.
La storia di ALBA
La protagonista ha 35 anni e una vita scandita da riunioni, voli, notifiche e obiettivi da raggiungere. Quando riceve dall'azienda uno specchio intelligente, la sua routine si incrina: la voce che arriva dallo specchio la provoca, la consola e le mostra futuri possibili. ALBA comincia così a interrogarsi. Realtà, memoria e immaginazione cominciano a integrarsi.
Attraverso la sua storia, ALBA, affronta il burnout, la pressione delle aspettative e la difficoltà di riconoscere i propri desideri al di là dei modelli di successo e produttività. Senza proporre il cambiamento come una fuga semplice o una soluzione immediata, lo spettacolo vuole aprire uno spazio di riflessione sulle possibilità, le paure e le contraddizioni che accompagnano il desiderio di cambiare e di ricominciare.
La drammaturgia è di Francesco Bianchi, la regia di Alberto Oliva.
Non solo e subito palcoscenico
La nascita di ALBA non si limita alla realizzazione dello spettacolo. Per accompagnare il processo creativo e approfondire i temi al centro del progetto, è stato ideato un programma di incontri e conversazioni aperti al pubblico. Il primo appuntamento è domenica 22 novembre, dalle 17.30 presso da HUG a Milano, con l'incontro gratuito dal titolo Mollo tutto, cambio vita e poi?.
In calendario anche la data del 20 dicembre, stessa ora e stesso luogo. Durante Un brindisi e un'anteprima di ALBA verranno letti in anteprima alcuni estratti della drammaturgia dello spettacolo. A chiudere il 7 febbraio Le storie di chi ha cambiato vita, vale a dire un'occasione per ascoltare e raccogliere testimonianze di chi ha scelto di mollare tutto, di chi vorrebbe farlo e di chi, invece, non lo farebbe mai.
ALBA e il crowfunding
Il progetto si sviluppa anche grazie a una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Eppela, nata per raccogliere le risorse necessarie alla produzione e alla realizzazione dello spettacolo.
Sostenere ALBA significa contribuire concretamente alla nascita di un nuovo progetto teatrale e, allo stesso tempo, partecipare a un percorso che vuole portare al centro del dibattito collettivo questioni che riguardano la vita di tante persone.
Il debutto dello spettacolo è previsto per il primo aprile 2027 al Pacta dei Teatri di Milano. Quattro le date.