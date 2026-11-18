In calendario anche la data del 20 dicembre, stessa ora e stesso luogo. Durante Un brindisi e un'anteprima di ALBA verranno letti in anteprima alcuni estratti della drammaturgia dello spettacolo. A chiudere il 7 febbraio Le storie di chi ha cambiato vita, vale a dire un'occasione per ascoltare e raccogliere testimonianze di chi ha scelto di mollare tutto, di chi vorrebbe farlo e di chi, invece, non lo farebbe mai.