Al via l’undicesima edizione di Aperyshow
Cresce l’attesa per l’edizione 2026 di Aperyshow, il festival benefico in programma nella nuova sede dell’ex Dogana di Treviso da venerdì 24 a domenica 26 aprile e da giovedì 30 a domenica 3 maggio: sette giorni in totale per una manifestazione che miscela al meglio musica e solidarietà, voglia di stare insieme e beneficienza.
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Aperyshow 2026 proporrà sui suoi due palchi oltre 300 artisti, in rappresentanza dei più svariati generi musicali ascrivibili in gran parte alla dance: tra i nomi in cartellone dal 24 al 26 aprile spiccano tra gli altri Alexia, Barbara Tucker, Boss Doms, Eiffel 65, Fedde Le Grand e Villabanks. Questi e tanti altri insieme per dare vita ad una vera e propria rete solidale, con particolare attenzione per temi fondamentali quali inclusione sociale, disabilità, ricerca oncologica, lotta alla violenza di genere e al bullismo e che vedono coinvolte in questa edizione del festival veneto associazioni ed onlus quali Casa Priscilla, Fondazione Giulia Cecchettin, Fondazione Libra, Fondazione Solo per Te, I Bambini delle Fate e Spaceland APS. Realtà diverse unite da un unico obiettivo: aiutare chi ha bisogno attraverso iniziative concrete, il modo migliore per onorare il mantra che da sempre accompagna Aperyshow “Uniti si può”.
Lo scorso anno Aperyshow ha registrato oltre 170mila presenze e donato oltre 151mila euro in beneficienza: numeri importanti, indicativi di una crescita costante, grazie all’impegno del giovane team veneto Lobby Agency e che da sempre ha trovato attenzione e sensibilità da parte delle Istituzioni locali, quest’anno in primis nella persona di Giuseppe Conte, Sindaco di Treviso, della sua Giunta e dei suoi Assessori. Aperyshow è così molto più di un festival: è uno spazio di incontro, un momento di festa collettiva ed un progetto che dimostra come la musica possa unire, emozionare e fare la differenza.
Come sempre l’ingresso ad Aperyshow è libero, previa registrazione sul suo sito internet, con donazione volontaria.