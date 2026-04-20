Al via l’undicesima edizione di Aperyshow

Lo scorso anno Aperyshow ha registrato oltre 170mila presenze e donato oltre 151mila euro in beneficienza: numeri importanti, indicativi di una crescita costante, grazie all’impegno del giovane team veneto Lobby Agency e che da sempre ha trovato attenzione e sensibilità da parte delle Istituzioni locali, quest’anno in primis nella persona di Giuseppe Conte, Sindaco di Treviso, della sua Giunta e dei suoi Assessori. Aperyshow è così molto più di un festival: è uno spazio di incontro, un momento di festa collettiva ed un progetto che dimostra come la musica possa unire, emozionare e fare la differenza.