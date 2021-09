Al Manzoni si ride con i PanPers e i loro "10 anni di minchiate"

Ufficio stampa

I PanPers sbarcano al teatro Manzoni di Milano, l'1 ottobre, per divertire il pubblico con i loro "10 anni di minchiate". Dopo i successi in tv e sui social network, Andrea Pisani e Luca Peracino continuano a coltivare l’amore per il live e, a 10 anni di distanza dal loro primo spettacolo, tornano sul palcoscenico con questo show che non è solo un "best of" dei loro migliori pezzi, ma un vero e proprio raccoglitore di tutto quello che hanno creato dai loro inizi a oggi.