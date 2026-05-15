Ai nastri di partenza la IV edizione della rassegna Terrazza Leuciana

Sono convinto che la canzone napoletana sia stata uno degli elementi fondamentali per la genesi del "pensamiento triste que hasta se puede bailar" come lo definì il "grande poeta del Tango" Enrique Santos Discépolo, che non a caso era figlio di italiani e napoletani- ha raccontato Diego Lemmi Moreno, cantante, compositore e chitarrista argentino di Mar del Plata, con radici toscane e pugliesi ma partenopeo di adozione. In comune certamente hanno i "sentimenti" che raccontano entrambi i generi, ci sono similitudini anche nella poetica, negli argomenti trattati.