Agosto 2026 in discoteca: gli eventi da non perdere in Italia e all'estero

Il lungo weekend di Ferragosto rappresenta il momento culminante della stagione. Sabato 15 agosto il King's Club di Jesolo ospita Nico Moreno, tra i protagonisti assoluti della scena hard techno europea, mentre venerdì 14 il Ca' Margherita di Lignano Sabbiadoro riunisce tre nomi storici del clubbing italiano come Leo Mas, Massimino e il Principe Maurice. In Toscana il Tinì Soundgarden di Cecina propone venerdì 14 Ilario Alicante e il giorno successivo Fatima Hajji (nella foto d’apertura) insieme ad Anxhela, mentre in Sardegna il Phi Beach, affacciato sulla Baia di Cala Volpe, mette in fila in appena tre giorni Hugel, Seth Troxler, Dennis Cruz e Peggy Gou. Sulla Riviera romagnola, Villa delle Rose di Misano Adriatico festeggia Ferragosto con Tedua e Bresh il 14 agosto e Il Pagante il giorno successivo.