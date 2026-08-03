Agosto 2026 in discoteca: gli eventi da non perdere in Italia e all'estero

Agosto è da sempre il mese che concentra alcuni degli appuntamenti più attesi dell'estate per gli appassionati di musica elettronica e nightlife. Dal weekend di Ferragosto, l'Italia e l'Europa propongono una successione di serate che richiamano migliaia di persone, confermando una tendenza ormai evidente: oggi il pubblico sceglie sempre più in funzione degli artisti in cartellone e degli eventi speciali.
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Il lungo weekend di Ferragosto rappresenta il momento culminante della stagione. Sabato 15 agosto il King's Club di Jesolo ospita Nico Moreno, tra i protagonisti assoluti della scena hard techno europea, mentre venerdì 14 il Ca' Margherita di Lignano Sabbiadoro riunisce tre nomi storici del clubbing italiano come Leo Mas, Massimino e il Principe Maurice. In Toscana il Tinì Soundgarden di Cecina propone venerdì 14 Ilario Alicante e il giorno successivo Fatima Hajji (nella foto d’apertura) insieme ad Anxhela, mentre in Sardegna il Phi Beach, affacciato sulla Baia di Cala Volpe, mette in fila in appena tre giorni Hugel, Seth Troxler, Dennis Cruz e Peggy Gou. Sulla Riviera romagnola, Villa delle Rose di Misano Adriatico festeggia Ferragosto con Tedua e Bresh il 14 agosto e Il Pagante il giorno successivo.
Anche Milano, tradizionalmente considerata una città che rallenta durante il mese di agosto, continua ormai a offrire occasioni di intrattenimento. Hollywood, Loolapaloosa e Nomad proseguono infatti la loro attività per tutta l'estate, confermando come il capoluogo lombardo abbia progressivamente superato il concetto di "chiusura per ferie". La vera ripartenza arriverà però già nel primo fine settimana di settembre, quando la città tornerà a pieno regime con due appuntamenti di rilievo: sabato 5 settembre Charlotte de Witte sarà protagonista di Vision Open Air all'ex Macello, mentre nella stessa serata l’Amnesia inaugurerà ufficialmente la nuova stagione con il live di KiNK e Hiroko Hacci.
Oltre i confini italiani, agosto coincide con alcuni dei principali appuntamenti del calendario internazionale. Sabato 8 agosto Zurigo ospita la Street Parade, autentico carnevale techno che ogni anno trasforma la città svizzera in una grande festa a cielo aperto con la tradizionale sfilata di carri animati dai migliori DJ internazionali. Dal 27 al 30 agosto il britannico Creamfields riunisce invece alcune delle principali star della musica elettronica mondiale, da Calvin Harris agli Swedish House Mafia fino a John Summit. Negli Stati Uniti, infine, Burning Man torna nel deserto del Nevada dal 30 agosto al 7 settembre con l'edizione 2026 dedicata al tema "Axis Mundi", confermandosi molto più di un semplice festival musicale: un laboratorio artistico e culturale che ogni anno richiama decine di migliaia di partecipanti da tutto il mondo.
Agosto si conferma così il mese in cui il clubbing esprime al meglio la propria dimensione contemporanea. Le discoteche non sono più soltanto luoghi dove ballare, ma palcoscenici capaci di ospitare artisti internazionali, produzioni spettacolari e appuntamenti che diventano mete di viaggio. Una trasformazione che continua a ridefinire il modo di vivere la notte, in Italia e non solo.