AdriaCo fuori con “Close your eyes” feat. Flowing Chords

Il nuovo singolo di AdriaCo nasce da un ritorno a una pagina lontana. "Close your eyes" è una canzone scritta nel 2007, quando la notte era un territorio fragile e insonne, e l’unico modo per attraversarla era dedicarsi una melodia che tenesse insieme paura e tenerezza. All’epoca studiava pianoforte classico e questo brano, uno dei suoi più “classicisti”, venne composto nota per nota su un quaderno pentagrammato.