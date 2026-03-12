AdriaCo fuori con “Close your eyes” feat. Flowing Chords
L’artista torna con un nuovo singolo, una ninna nanna scritta da adolescente che torna alla luce in una nuova versione corale registrata in live session.
«Da adolescente la notte era il momento più difficile. Questa canzone è stata la mia ninna nanna: l’ho scritta per cullarmi quando non riuscivo a farlo da solo».
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Il nuovo singolo di AdriaCo nasce da un ritorno a una pagina lontana. "Close your eyes" è una canzone scritta nel 2007, quando la notte era un territorio fragile e insonne, e l’unico modo per attraversarla era dedicarsi una melodia che tenesse insieme paura e tenerezza. All’epoca studiava pianoforte classico e questo brano, uno dei suoi più “classicisti”, venne composto nota per nota su un quaderno pentagrammato.
La canzone riemerse anni dopo, nel 2014: dopo aver fatto accordare il pianoforte, AdriaCo la suonò davanti al suo accordatore, che rimase colpito nello scoprire che fosse una sua composizione e gli propose di registrare una demo gratuita in uno studio con un pianoforte a coda. Quella registrazione divenne la sua primissima pubblicazione sotto lo pseudonimo ACo. Per questo, pur non comparendo nella tracklist ufficiale dell’album “Collezione di arretrati”, il brano appartiene a pieno titolo a quella costellazione di pezzi rimasti in sospeso, in attesa del momento giusto.
Il singolo è scritto e composto da Adriano Meliffi (AdriaCo), che firma anche l’arrangiamento di pianoforte, suonato da Loris Ruscitti. Le voci dell’orchestra corale Flowing Chords - Flaminia Lobianco, Lisa Fiorani, Valeria Piccolo, Elisa Benedetti, Rachele Biliotti, Francesca Pugliese, Gianluca Ottolino, Giacomo Campolo, Jacopo Tarchi, Daniele Miceli e Francesco Polucci - ampliano la dimensione emotiva del brano.
Il videoclip, realizzato da Simone Miccinilli, documenta la registrazione stessa: un gesto semplice, che restituisce al brano la sua natura originaria.